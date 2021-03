PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 mars Premier League - Russie

Notre pronostic : score de parité entre le CSKA Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg (2.95)

La 23e journée du championnat russe à l’honneur dans cette rubrique avec un choc entre le premier, le Zénith, et le 3e, le CSKA. Cette rencontre est très équilibrée au niveau des cotes même si le Zénith part légèrement favori. Cependant le leader connaît un moment compliqué avec une victoire un nul et une défaite sur ses trois derniers matches. Cela reste un tout petit mieux que le club de Moscou qui a remporté un match et en a perdu deux sur la même période. Difficile donc de départager ces deux clubs. Le CSKA reste sur cinq rencontres sans défaite à domicile dont trois nuls. A l’extérieur le Zénith ne va pas fort avec seulement trois succès depuis le début de saison. C’est pourquoi je vous conseille le nul pour cette rencontre pour presque tripler votre mise !

