PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 novembre - Match amical

Notre pronostic: pas de vainqueur entre l'Irlande et la Norvège (3.15)

Difficile d'envisager un vainqueur entre l'Irlande et la Norvège qui verront la Coupe du monde au Qatar devant la télévision ! Les Irlandais sont les spécialistes du nul à domicile depuis très longtemps et cela s'est encore vérifié cette année: quatre victoires contre des équipes à priori plus faibles que la Norvège (Qatar, Lituanie, Ecosse et Arménie), quatre nuls (face à l'Azerbaïdjan, la Serbie, le Portugal et la Belgique) et une seule défaite contre l'Ukraine (0-1). De leur côté, les partenaires d'Erling Haaland n'ont perdu que deux rencontres en 2022, en Slovénie et contre la Serbie à domicile, pour un nul face aux Slovènes et cinq victoires (Suède deux fois, Slovaquie, Arménie et Serbie à Belgrade). Enfin, lors des huit dernières confrontations entre ses deux sélections, on a assisté à cinq matches nuls pour un succès irlandais (en 2003) et deux norvégiens (en 1984 et en 2010). Dans ces conditions, banco sur un score de parité pour essayer de tripler !

Fiabilité : 40 %

Pariez sur Irlande - Norvège ici