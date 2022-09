PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 septembre - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Pau et Valenciennes (3.10)

Cinq clubs de Ligue 2 comptent 50 % de matches nuls après huit journées de championnat: St Etienne, le Paris FC, Quevilly-Rouen... mais aussi Pau et Valenciennes ! Les Béarnais, avant-derniers, n'ont remporté qu'une seule rencontre mais n'ont pas encore réussi à s'imposer à domicile (deux nuls et une défaite). De leur côté, les Nordistes (7e) n'ont chuté qu'une seule fois, à Metz le 13 août, et restent sur deux victoires et trois nuls dont deux en déplacement, à Bordeaux et à Rodez. Un troisième partage de points de Valenciennes dans le sud-ouest n'est pas du tout à exclure... comme la saison dernière à exactement la même époque (1-1 le 19 septembre 2021).

Fiabilité : 40 %

Les autres options:

Nul entre Bastia et Metz (3.15)

Nul entre Quevilly-Rouen et Laval (3.20)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 31.25

Pariez sur Pau - Valenciennes ici