PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 18 août Ligue 2 – France

Notre pronostic : match nul entre Quevilly-Rouen et Bastia (3.25)

Duel de promus ce soir en match en retard de la 2e journée de Ligue 2 et les cotes sont très équilibrées. Quevilly-Rouen réalise un très bon début de saison. Le club normand n’a pas perdu lors de ses trois premières rencontres et a pris sept points sur neuf possibles avec des victoires sur Dijon et Amiens notamment. Les joueurs sont donc en confiance, tout le contraire des Bastiais qui ont, pour beaucoup, été touchés par le Covid-19. Ils n’ont toujours pas gagné cette saison avec deux nuls face à Nîmes et Nancy et une défaite à Toulouse (1-0). Il faudrait vite redresser la tête pour ne pas faire l’ascenseur. L’année dernière, Bastia s’était imposé lors des deux confrontations face à son adversaire du soir en National. Avec les absents et cette période difficile je pense qu’on pourrait tenter le nul entre ces deux équipes. Un pari très intéressant coté à 3.25 !

