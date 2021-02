PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 18 février Ligue Europa

Notre pronostic : match nul entre Benfica et Arsenal (3.60)

Très beau match à suivre entre Benfica et Arsenal ce soir. Attention cette rencontre aura lieu à Rome ! Les Lisboètes sont décrochés en championnat avec une 4e place mais toujours redoutables en Coupe d’Europe. Ils ont terminé deuxièmes de leur poule derrière une impressionnante formation des Glasgow Rangers. Les Gunners devront donc faire attention même si je pense qu’ils sont favoris de cette double confrontation. Arsenal a tout intérêt à jouer cette compétition à fond pour espérer non seulement un titre mais aussi une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine étant bien loin au classement en Premier League. Comme ce n’est pas un très bon Arsenal non plus je tenterais un coup en jouant le nul. Cela ferait les affaires des hommes de Mikel Arteta qui pourraient aborder sereinement le match retour. C’est un pari risqué et si vous voulez vous couvrir en jouant le fait qu’Arsenal ne perde pas et les deux équipes marquent, c’est possible. Un pari coté à 2.00!

