PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 18 juin - Série A - Brésil

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Cuiaba et Ceara (2.90)

C'est au Brésil que j'ai déniché pour vous le nul le plus probable de ce samedi, entre Cuiaba (18e) et Ceara (15e). En effet, les visiteurs voyagent très bien cette saison (3 victoires, 3 nuls et 1 seul revers) alors que le club du Mato Grosso a partagé les points devant son public dans 50 % des cas et n'a remporté qu'une rencontre à domicile. La saison dernière, ces deux clubs avaient terminé dos à dos (0-0). Un scénario similaire n'aurait rien de surprenant, surtout que Ceara reste sur quatre nuls en six journées. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur un score de parité pour tenter de doubler votre mise... et si cela doit pencher d'un côté, il est probable que cela soit en faveur des visiteurs.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Seinajoen et Inter Turku (3.10)

Nul entre Haka Valkeakoski et Mariehamn (3.55)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 31.91

