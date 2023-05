PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 18 mai – Ligue Europa ½ finale

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Leverkusen et la Roma (3.25)

Incroyable mais vrai ! Cette saison, en Coupe d’Europe, à chaque fois qu’un club italien s’est imposé 1-0 à domicile, il s’est qualifié lors du match retour : Milan – Tottenham 1-0 puis 0-0, Inter – Porto 1-0 puis 0-0, Milan – Naples 1-0 puis 1-1, Juventus – Fribourg 1-0 puis 2-0 et Juventus – Sporting 1-0 puis 1-1. Comme on le sait depuis longtemps, les équipes italiennes savent toujours défendre un résultat en déplacement, aussi court soit-il. Et José Mourinho, l’entraîneur de la Roma, est un maître tacticien dans ce genre de situation. Par ailleurs, les Giallorossi restent sur deux nuyls à l’extérieur en Série A : 1-1 à Monza et 0-0 à Bologne. Enfin, en 1/8 de finale, les Romains s’étaient imposés 2-0 chez eux avant d’obtenir un 0-0 qui les qualifiait sur la pelouse de la Real Sociedad. Pour toute ces raisons, banco sur un score de parité des Italiens en Allemagne !

Fiabilité : 35 %

