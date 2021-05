PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 18 mai – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Chelsea et Leicester (3.75)

Chelsea (4e avec 64 points) accueille Leicester (3e avec 66 points) dans cette rencontre décisive dans la course à la Ligue des champions. A priori, ces deux clubs devraient se qualifier, à moins que Liverpool (5e avec 63 points) vienne semer le trouble lors des deux dernières journées. Les Reds joueront à Burnley avant de recevoir Crystal Palace. 69 points sont donc fort possibles pour les hommes de Jürgen Klopp. Ce qui signifie que les Foxes n’ont pas droit à l’erreur ce soir avant de finir la saison contre Tottenham, un adversaire compliqué qui vise une qualification en Ligue Europa. Pour sa part, Chelsea doit battre Leicester puis gagner sur le terrain d’Aston Villa pour ne pas se faire dépasser par Liverpool. La tâche des Blues s’annonce difficile surtout qu’ils doivent aussi penser à leur finale de Ligue des champions le 29 mai contre Man. City. Comme les Foxes viennent de battre Chelsea en finale de la Cup et qu’il n’auront pas de rattrapage possible pour se qualifier, je ne les vois pas s’incliner à Stamford Bridge. Alors banco sur un nul très bien côté (3.75) !

Fiabilité : 35 %

