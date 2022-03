PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 18 mars - Série A - Italie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Genoa et le Torino (3.25)

Incroyable mais vrai... le Genoa, 19e de Série A, détient le record du nombre de matches nuls (16 en 29 journées) en Italie et reste sur sept partages de points consécutifs (cinq fois 0-0 et deux fois 1-1) ! Les Génois ont certes besoin d'une victoire pour tenter de sortir de la zone rouge mais n'ont gagné qu'une seule rencontre cette saison. A domicile, le bilan est révélateur: aucun succès, huit nuls et six revers ! De son côté, le Torino reste sur trois partages de points et une défaite en quatre journées et n'a plus gagné depuis sa victoire il y a deux mois sur la pelouse de la Sampdoria. Dans ces conditions, comment ne pas parier sur un score de parité pour essayer de tripler la mise... voire le 0-0 coté à 7.00 ?

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Vizela et Famalicao (3.30)

Nul entre Struga Trim Lum et Shkupi Skopje en Macédoine (2.55)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 27.35

