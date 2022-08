PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 août - Liga - Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre l'Espanyol Barcelone et le Rayo Vallecano (3.20)

C'est en Espagne que j'ai repéré pour vous le nul le plus probable de ce vendredi lors de cette affiche a priori équilibrée. Après un surprenant et très encourageant 0-0 au Nou Camp contre le Barça, le Rayo Vallecano a selon moi les armes pour en faire autant sur la pelouse de l'autre club barcelonais. Pour sa part, l'Espanyol a partagé les points à Vigo (2-2) et pourrait bien enchaîner par un autre score de parité. N'oublions pas que les Madrilènes réussissent généralement bien au RCDE Stadium: seulement deux défaites en sept voyages en Catalogne depuis 2014. Je verrais bien les partenaires d'Oscar Trejo et de Radamel Falcao ne pas revenir bredouilles à Madrid, ce qui vous permettrait de tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

