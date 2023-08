PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 août – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Angers et Auxerre (3.40)

Auxerre a fort bien débuté sa saison en Ligue 2 avec cette victoire 4-1 à Valenciennes avant de chuter à l’Abbé Deschamps contre Amiens (0-1). De son côté, Angers a perdu 1-0 à Laval avant de concéder un 0-0 face à Annecy. Entre ces deux relégués de Ligue 1, j’ai du mal à envisager un vainqueur. La saison dernière le SCO et l’AJA n’ont pas réussi à se départager : 1-1 et 2-2 en championnat mais aussi 2-2 en amical. Par ailleurs, les douze dernières confrontations en engendré sept matches nuls. A domicile, les Angevins n’ont plus battu les Bourguignons depuis dix ans. En Anjou, je n’ai pas trouvé la moindre victoire des Auxerrois en trente ans ! Pour toutes ces raisons… banco sur un nouveau score de parité afin de largement tripler la mise !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Valenciennes et Guingamp (3.30)

Nul entre Laval et Rodez (3.45)

Nul entre Amiens et Bastia (3.15)

Cote totale des quatre nuls du jour : 121.93

