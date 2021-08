PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Trabzonspor et la Roma (3.55)

Match piège pour la Roma au fin fond de la Turquie à Trabzon ! Les Turcs viennent de débuter leur championnat en s'imposant largement à Malatya (5-1) après avoir éliminé Molde aux tirs au but grâce au nouveau règlement des Coupes européennes (3-3 à domicile et 1-1 en Norvège). Trabzonspor pourrait poser des problèmes aux hommes de José Mourinho car ils ont déjà deux matches amicaux dans les jambes et deux rencontres de Ligue Europa Conférence alors que les Italiens n'ont pas encore commencé leur championnat et disputeront leur premier match officiel ce soir en Turquie. Cela pourrait équilibrer les forces en présence. D'où l'intérêt de tenter le nul pour espérer tripler largement votre mise de départ.

Fiabilité: 35 %

Les autres options:

Nul entre Sivasspor et Copenhague (3.50)

Nul entre Bakou et Haïfa (3.45)

Nul entre Nicosie et Antwerp (3.15)

Cote totale des quatre nuls du jour: 135.03

