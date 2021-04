PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 avril La Liga 2 - Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Almeria et l’Espanyol Barcelone (2.95).

Très belle affiche ce lundi en deuxième division espagnole entre Almeria, 3e, et l’Espanyol Barcelone toujours leader du classement. Mais je suis convaincu que l’équipe entraînée par José Gomes aura à cœur de se relancer après sa défaite à Saragosse (2-1) lors de la dernière journée. Elle peut déjà se rassurer en se disant qu’elle n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers matches à la maison. Tout va bien du côté de l’Espanyol qui n’a perdu aucune de ses 11 dernières rencontres. Mais le week-end dernier il a souffert avant de venir à bout de Leganes (2-1) grâce à des buts de Sergi Darder et Nico Melamed. Je crois que ce face à face sera une nouvelle fois compliqué pour ce groupe. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Almeria et l’Espanyol Barcelone!

Les autres options :

Match nul entre le Sporting Covilha et Arouca (2.60)

Match nul entre le FC Vizela et le Benfica B (3.05)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 23.39

