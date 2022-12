PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 décembre - Serie B - Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Pérouse et Venise (2.90)

Malheur au vaincu dans ce duel de mal classés ! Si Pérouse perd peu depuis plus d'un mois, l'actuelle lanterne rouge ne parvient pas non plus toujours à s'imposer, comme en témoigne sa seule victoire sur ses sept derniers matches. Les joueurs de Fabrizio Castori vont tout de même mieux à domicile, ayant pris 4 points sur 6 possibles après avoir vécu une série de trois revers consécutifs au Stadio Renato Curi. En face, malgré une saison difficile, Venise est en forme. Les coéquipiers de Mickaël Cuisance sont, en effet, invaincus depuis 4 matches. Surtout, ils sont particulièrement performants à l'extérieur, n'ayant perdu qu'à deux reprises en huit déplacements. Dans un tel contexte, je vois un partage des points entre les deux équipes.

L'autre option :

Pas de vainqueur entre Leganes et Saragosse (2.75)

Cote totale des deux nuls du jour : 7.98

