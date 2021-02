PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 février Série A - Italie

Notre pronostic: le Torino prend un point à Cagliari (3.45)

Envisager un sixième match nul de suite pour le Torino n’est pas si farfelu que cela puisque les «Granata» sont LES spécialistes du partage de points en Série A italienne: 11 en 22 journées ! Dans cette rencontre qui peut s’avérer décisive dans la course au maintien, Cagliari (18e) et le Toro (17e) penseront avant tout à ne pas perdre. Les Sardes traversent une période catastrophique puisqu’ils viennent de concéder neuf défaites et un nul en dix rencontres, toutes compétitions confondues. De leur côté, les Turinois restent sur sept nuls pour un succès à Parme et un revers sur la pelouse du Milan AC, en neuf rencontres disputées en ce début d’année. Dans ces conditions, il me semble judicieux de miser sur un score de parité (le résultat le plus courant quand le Torino va jouer en Sardaigne depuis 25 ans) pour largement tripler la mise.

Fiabilité : 35 %

Pariez sur Cagliari - Torino ici