PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 juillet - Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Dinamo Tbilissi et Astana (3.20)

A l’instar du match aller, cette seconde manche promet d’être toute aussi serrée. En effet, Astana et Tbilissi s’étaient rendus coup pour coup la semaine dernière, se partageant autant la possession que les occasions franches, avant de se quitter dos à dos (1-1). Si les Géorgiens ont aujourd’hui l’avantage de recevoir, les performances à domicile ont de quoi inquiéter, alors qu’ils n’ont gagné qu’à deux reprises dans le temps réglementaire lors de leurs huit dernières réceptions. A l’inverse, Astana vient de s’incliner en déplacement pour la première fois depuis presque un an ! Les Kazakhes ont tout de même concédé plusieurs fois le nul hors de leurs bases. Ce même scénario est ainsi tout à fait envisageable ce soir et le sort devrait se décider au-delà du temps réglementaire.

L'autre option :

Pas de vainqueur entre Hesperange et le Slovan Bratislava (3.60)

Cote totale des deux nuls du jour : 11.52