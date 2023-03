PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 mars – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Strasbourg et Auxerre (3.35)

Cette rencontre s’annonce particulièrement indécise ! Strasbourg ne parvient décidément pas à lancer une série positive pour se donner de l’air au classement. Les Alsaciens sont capables du meilleur comme du pire mais retombent bien trop souvent dans leurs travers. Cependant, ce match nul inespéré obtenu sur la pelouse de l’OM la semaine dernière leur a prouvé que l’espoir doit toujours être de mise. De quoi aborder la réception d’Auxerre avec la hargne nécessaire. Les Bourguignons, sans être flamboyants, n’ont plus perdu depuis six matches en Ligue 1 et se sont surtout donnés les raisons de croire en un maintien qui semblait bien compliqué auparavant. Au cours d’un match équilibré où aucune des deux écuries ne voudra perdre, un partage des points est tout à fait envisageable.

