PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1e juillet – Eliteserien - Norvège

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Mjondalen et Odd Grenland (3.05)

Direction la Norvège pour la rencontre la plus équilibrée de ce jeudi sur le papier ! Mjondalen, 13e d’Eliteserien et premier non relégable, n’a certes remporté qu’une rencontre sur les sept disputées, lors de la première journée, mais n’a toujours pas perdu à domicile : trois matches, trois scores de parité ! De son côté, Odd Grenland ne pointe qu’à la 7e place avec seulement trois succès en huit rencontres. En cinq déplacements, l’équipe basée dans la ville de Skien ne s’est imposée qu’une fois, sur la pelouse d’Aalesund, la lanterne rouge. Dans ces conditions, envisager un partage de points ce soir me semble assez judicieux afin d’espérer tripler la mise de départ.

Fiabilité : 35 %

Pariez sur Mjondalen – Odd Grenland ici