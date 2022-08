PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1e septembre - Jupiler League - Belgique

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Anderlecht et la Gantoise (3.30)

Difficile d'envisager un vainqueur entre Anderlecht (6e avec trois victoires et deux défaites) et la Gantoise (9e avec deux succès, deux nuls et un revers). Le KAA n'a perdu que contre Antwerp, la seule équipe belge qui a remporté tous ces matches de championnat cette saison (5 sur 5) alors que le RSCA a chuté sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise et sur celle du Cercle Bruges. Même si les Bruxellois, à domicile, ont dominé Ostende et Seraing, leur tâche s'annonce beaucoup plus compliquée contre la Gantoise, qui a pris des points dans 70 % des cas lors de ces dix dernières visites dans la capitale belge (une victoire et six nuls). Par ailleurs, en trois ans, lors des sept dernières confrontations, quelque soit le stade ou la compétition, les "Violets" n'ont jamais gagné: six nuls et une défaite ! En clair, il faut jouer le nul sur cette rencontre pour essayer de tripler... à mon avis !

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Nul entre Botosani et Arges (3.10)

Nul entre Hermannstadt et U. Craiova (3.00)

Cote totale pour les trois nuls du jours: 30.69

