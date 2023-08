PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1e septembre – Série A - Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’AS Roma et le Milan AC (3.20)

Dynamique bien opposée entre la Roma et le Milan AC ! Les Rossoneri sont leaders de Série A avec deux victoires en deux journées : 2-0 à Bologne et 4-1 contre le Torino. On ne peut pas en dire autant des Giallorossi qui ont concédé un nul 2-2 face à la Salernitana avant de perdre 2-1 à Vérone. Pour le choc de ce soir, je ne vois pas les Milanais s’incliner au Stade Olympique mais en résultat sec je préconise le nul, résultat le plus courant entre ces deux clubs : 7 lors des 14 dernières confrontations à Rome. Les hommes de José Mourinho n’ont plus battu leurs adversaires du jour depuis quatre ans et, en 2023, les deux duels se sont soldés par un score de parité. Pour toutes ces raisons… banco sur un nouveau match nul afin de tripler la mise !

Fiabilité : 40 %

