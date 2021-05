PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1er mai Ligue 2 - France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Paris FC et Toulouse (3.20).

Le suspense bat toujours son plein en Ligue 2! Cela risque encore de s’intensifier lors de cette 36e journée avec ce choc entre le Paris FC et Toulouse. Le 6e qui accueille le 3e de ce classement encore très serré puisque seulement 5 points séparent ces deux équipes. Mais les joueurs parisiens doivent reprendre leur marche en avant puisqu’ils restent sur un nul à Guingamp (0-0). Juste avant ils n’ont malheureusement pas réussi à trouver la solution contre Clermont (1-0) avec en plus l’expulsion d’Ali Abdi. Contexte aussi très particulier du côté des Toulousains qui viennent de se faire éliminer de la Coupe de France par Rumilly Vallières (2-0). Mais en championnat les hommes de Patrice Garande peuvent se vanter de n’avoir perdu qu’une seule de leurs 5 dernières rencontres. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un match nul entre le Paris FC et Toulouse!

Les autres options :

Match nul entre Niort et Rodez (3.05)

Match nul entre Pau et l’AC Ajaccio (3.15)

Match nul entre Dunkerque et Sochaux (3.15)

Cote totale pour les quatre nuls du jour : 96.84

