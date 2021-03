PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1er Mars Primeira Liga – Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Moreirense et Belenenses (2.80).

Duel de milieu de tableau ce lundi en première division portugaise avec Moreirense qui affronte Belenenses. Le 7e qui accueille le 10e du classement. Mais attention cela semble sérieusement se compliquer pour Moreirense qui reste sur une défaite contre Boavista (1-0). Pour son dernier match à la maison il peut quand même se vanter d’avoir arraché un nul contre le Benfica (1-1) grâce à un but de Yan. Attention à Belenenses qui est sur une dynamique bien plus positive. Il n’a en effet perdu aucun de ses 4 derniers matches de championnat. Il reste d’ailleurs sur un joli succès (2-1) contre le CD Nacional. Je suis convaincu que cette équipe vendra une nouvelle fois chèrement sa peau. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Moreirense et Belenenses!

Pariez sur Moreirense-Belenenses ici.