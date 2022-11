PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1er novembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Sporting et l’Eintracht (3.50)

Dans l’autre match du groupe D, le Sporting Portugal et l’Eintracht Francfort ont également beaucoup à jouer. A égalité de points à l’aube de cette dernière journée de la phase de poules, les deux clubs ont pourtant des chances de se qualifier bien différentes. Un match nul suffirait aux Portugais pour garder leur 2e place. Les Allemands sont dans l’obligation de l’emporter pour passer devant leurs adversaires du soir qui les avaient battus 3-0 à l’aller. Pour tenter de chiper la première place du groupe, les deux équipes se doivent de prendre les trois points mais attention car, en fonction du résultat de l’OM, finir dernier n’est pas à exclure. Bref beaucoup de pression pour ces deux clubs. Le Sporting a l’avantage de recevoir mais la forme n’est pas bonne avec trois victoires, un nul et cinq défaites sur les neuf derniers matches. Francfort est mieux même si l’Eintracht vient de s’incliner contre Dortmund en Bundesliga. Les Allemands avaient enchaîné quatre succès d’affilée avant cette défaite. Dans ce match très indécis je miserais sur le nul pour plus que tripler la mise.

L’autre option :

Match nul entre Marseille et Tottenham (3.55)

Cote totale des deux nuls du jour : 12.43