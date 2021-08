PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1er septembre – Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : pas de vainqueur entre la Slovénie et la Slovaquie (3.15)

Match très équilibré à suivre à 20h45 à Ljubljana. Qualifiée pour le dernier Euro, les Slovaques ont remporté un match. C’était face à la Pologne (2-1) avant de s’incliner contre la Suède (1-0) et l’Espagne (5-0). Ils n’ont donc logiquement pas pu voir les huitièmes de finale. Attention donc à cette sélection qui compte de bons joueurs comme Hamsik. Les Slovènes n’étaient pas présents pour cette compétition. Ils restent sur deux rencontres sans succès. Une en Macédoine du Nord (1-1) et une autre face à Gibraltar (6-0). A domicile, la Slovaquie est très solide. Elle reste sur une belle série de huit matches sans revers dont un succès face à la Croatie en mars (1-0). Je n’arrive pas à voir une équipe plus forte que l’autre. Je pense que l’on pourrait assister à un score de parité entre ces deux sélections. Un pari très intéressant pour plus que tripler la mise (3.15).

