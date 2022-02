PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 février – Super League - Grèce

Notre pronostic: pas de vainqueur entre OFI Crète et le Panathinaïkos (2.85)

Direction la Grèce pour le nul le plus probable de ce mercredi entre OFI Crète (8e) et le Panathinaïkos (4e) ! Les insulaires détiennent le record du nombre de partages de points (8 en 20 journées dont 5 à domicile) et doivent réagir après trois revers de suite. Quant au Pana, il n’est que 11e au classement à l’extérieur avec seulement deux succès en déplacement pour cinq défaites et un nul. Par ailleurs, les Athéniens ne réussissent pas bien en Crète: seulement deux succès en seize ans (en 2012 et 2015). Sur les dix dernières années, on compte 50 % de matches nuls entre ces deux clubs sur la pelouse d’OFI. Pour toutes ces raisons, il me paraît judicieux d’envisager sérieusement un nouveau score de parité qui vous permettrait de tripler votre mise… ou presque.

Fiabilité : 40 %

