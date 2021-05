PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 mai Ligue 1 - France

Notre pronostic : match nul entre Nîmes et Reims (3.40)

Les Crocos doivent absolument faire un résultat ! 19e de Ligue 1, à égalité de points avec Nantes, barragiste, et à quatre longueurs de Lorient, 17e et premier non-relégable, Nîmes ne peut pas se permettre de passer à côté pour le maintien. Avec quatre matches sans victoire, la série n’est pas bonne et n’inspire pas confiance mais Reims connaît la même chose. Les Rémois comptent dix points d’avance sur la zone rouge et peuvent être assez tranquilles pour cette fin de saison, cependant il faut quand même assurer sa place en Ligue 1 la saison prochaine et donc gagner encore quelques points. C’est pourquoi je ne vois pas de vainqueur dans cette rencontre. Avec quatorze matches nuls en championnat cette saison, le Stade de Reims est le club qui en réalise le plus. Je tenterais donc ce coup en misant sur un score de parité pour une très belle cote de 3.40 !

