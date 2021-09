PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : match nul entre l’Islande et la Roumanie (3.20)

C’est un match très équilibré qui nous attend pour ce groupe J. Ces deux équipes n’ont pas participé à l’Euro et voudront tout faire pour essayer d’aller au Qatar en 2022. Lors des matches amicaux avant la compétition, les Islandais ne s’étaient pas montrés flamboyants avec une défaite contre le Mexique, une petite victoire sur les Iles Féroé et un nul en Pologne. La Roumanie, elle, a été catastrophique avec trois défaites contre l’Angleterre, l’Arménie et face à la Géorgie. Si le résultat est logique concernant le premier adversaire cité, les deux autres ont de quoi inquiéter. Depuis le début de cette phase de poules, les deux équipes ont le même bilan avec un succès en trois journées. Je pense que l’on pourrait assister à un nul entre ces deux sélections. Un beau pari pour plus que tripler la mise (3.20) !

Les autres options :

Match nul entre la Suède et l’Espagne (3.70)

Match nul entre la Géorgie et le Kosovo (3.15)

Cote totale des trois nuls du jour : 37.30