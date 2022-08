PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 20 août - Liga - Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Caen et Guingamp (3.05)

Incroyable mais vrai ! Depuis 25 ans, les confrontations entre Caen et Guingamp, aussi bien en Normandie qu'en Bretagne, ont engendré des nuls dans 50 % des cas. Après avoir battu Pau 4-0 et gagné 2-1 à Laval, l'En-Avant a dû concédé un nul 0-0 face au Paris FC et comptent donc sept points sur neuf possibles. C'est le même bilan pour Caen qui, après s'être imposé 1-0 à Nîmes et face à Metz, s'est fait accroché à Dijon (2-2). Entre ces deux clubs candidats à un éventuel retour en Ligue 1, il me semble difficile d'affirmer que l'un est nettement supérieur à l'autre. Lors des six dernières oppositions à d'Ornano (L2 ou matches amicaux), le public normand a assisté à quatre nuls. Dans ces conditions, parier sur un nouveau score de parité n'a rien d'incongru et permettrait aux deux équipes de rester invaincues.

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Nul entre Pau et Sochaux (3.15)

Nul entre St Etienne et le Havre (3.40)

Nul entre Fulham et Brentford (3.40)

Nul entre le Torino et la Lazio (3.50)

Cote totale pour les cinq nuls du jour: 388.72

Pariez sur Caen - Guingamp ici