PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 20 avril - Ligue 1

En cas de victoire ce soir à la Meinau, Strasbourg (4e) reviendrait à égalité avec Rennes (3e). C'est dire l'enjeu de cette rencontre entre deux prétendants à l'Europe, voire au podium ! Cette opposition de style devrait selon moi être plutôt favorable aux Alsaciens qui auront le soutien inconditionnel de leur public. Le Racing est invaincu depuis dix rencontres (une seule défaite en 2022, 4-3 à Bordeaux, le 23 janvier): quatre victoires et deux nuls ! Devant son public, le RCSA a récemment battu Montpellier (3-1) puis Nantes, Monaco et Lens sur le même score (1-0). De son côté, après quatre revers de suite en déplacement, Rennes s'est ressaisi grâce à trois succès (Montpellier, Lyon et Reims) et un nul à Nice. Dans le sprint final, les deux clubs concurrents dans la course à la Ligue des champions voudront avant tout ne pas perdre. Pour toutes ces raisons, je vous propose de tenter le nul à 3.40... si les Bretons se sont remis du coup pris sur la tête contre Monaco vendredi dernier (2-3 au Roazhon Park) !

Fiabilité : 40 %

