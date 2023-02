PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 20 février – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Getafe et Valence (2.85)

C’est l’un des matches les plus importants de la saison pour ces deux équipes. Getafe et Valence sont respectivement 19e et 18e de Liga avec un seul point d’écart. Pour le moins bien classé des deux clubs, l’état de forme est meilleure avec deux matches nul de suite contre le Rayo Vallecano et sur la pelouse de l’Atletico de Madrid tandis que les Valencians n’ont pris qu’un seul point depuis la reprise en sept journées. Ils restent d’ailleurs sur quatre défaites de rang. Je m’attends à une rencontre très tendue entre des équipes qui ne voudront absolument pas perdre. Je miserais donc sur le nul pour une cote de 2.85 !

