PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 20 février Ligue 2 – France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Amiens et Sochaux (2.85)

Je vous propose souvent le nul de Sochaux à l’extérieur et c’est régulièrement couronné de succès. En effet, les Sochaliens sont LES spécialistes du partage de points en Ligue 2 (11 dont 7 en déplacement) et n’ont perdu qu’une seule rencontre à l’extérieur en 2021, chez le leader troyen. Par ailleurs, Amiens n’a battu que la lanterne rouge castelroussine lors de ses six derniers matches à la Licorne, pour quatre nuls et une défaite, toute compétitions confondues. Dans ces conditions, il me semble hyper judicieux de parier sur un septième score de parité des Picards à domicile cette saison, ce qui pourrait vous permettre de tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

