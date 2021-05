PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 20 mai – Jupiler League - Belgique

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Anderlecht et le FC Bruges (3.10)

Lors de la saison régulière, Anderlecht (3e) n’a perdu qu’une seule fois à domicile alors que le FC Bruges (1e) n’a chuté qu’à deux reprises en déplacement. Depuis le début des play-offs pour le titre, les Bruxellois n’ont pas encore réussi à remporter la moindre rencontre : trois nuls et une défaite en quatre matches. Malgré un bilan exceptionnel dans la première partie du championnat de Belgique, les Brugeois semblent s’essouffler un peu (une seule victoire en play-offs) et doivent absolument ne pas rentrer bredouilles de la capitale sous peine de voir Genk, en pleine forme en cette fin de saison, revenir sur leurs talons. Par ailleurs, Anderlecht est le club qui a le plus souvent partagé les points depuis le début de la compétition. Pour toutes ces raisons… banco sur un score de parité pour tenter de tripler votre mise de départ !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Lecce et Venezia (3.10)

Nul entre Saragosse et Castellon (3.10)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 29.79

