PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 20 mars – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Angers et Brest (3.10)

Les Angevins sont en train de sombrer et il s’agit de savoir s’ils ont touché le fond. Avec sept défaites d’affilées, la réaction se fait attendre et il ne faudrait pas qu’elle tarde car le SCO se retrouve à jouer le maintien alors qu’il était dans la première partie de tableau avant cette période noire. Les Brestois sont juste devant leurs adversaires du jour au classement mais possèdent six points d’avance. Les Bretons n’ont plus qu’à sécuriser leur maintien dans l’élite en cette fin de saison. Pour cela il ne faut pas perdre contre les équipes derrière. C’est pourquoi je sens bien le nul entre ces deux équipes pour un peu plus que tripler la mise.

Pariez sur Angers – Brest ici !

Les autres options :

Match nul entre Marseille et Nice (3.30)

Match nul entre le Celta Vigo et le Betis Séville (3.45)

Match nul entre Venise et la Sampdoria (3.35)

Match nul entre l’Empoli et le Hellas Vérone (3.50)

Entre l’AS Rome et la Lazio (3.40)

Cote totale des six nuls du jour : 1406.98