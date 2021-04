PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 21 avril Liga - Espagne

Notre pronostic : match nul entre Elche et Valladolid (3.05)

C’est une rencontre très importante pour les deux équipes qui pointent respectivement à la 19e et à la 18e place au classement. Valladolid a un match de moins que son adversaire du soir et pourrait prendre trois points d’avance sur la zone de relégation en cas de victoire. Elche aussi pourrait sortir de celle-ci en cas de succès. Cependant les dynamiques sont très mauvaises pour les deux clubs. Elche reste sur six rencontres sans victoire dont deux défaites sur les deux derniers matches tout comme Valladolid. Autant dire que le résultat de ce soir pourrait être déterminant pour le maintien ou non. Au match aller, les deux équipes n’avaient pas réussi à se départager (2-2). Je pense que ce scénario devrait se reproduire aujourd’hui. Si j’ai vu juste, vous pourriez tripler votre mise (3.05) !



