PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 21 février – Super Lig - Turquie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Göztepe et Galatasaray (3.10)

C’est une rencontre très importante pour Galatasaray. Le mythique club turc est en grande difficulté avec une série noire de six rencontres sans succès et seulement deux points pris durant cette période. Cela donne une 15e place au classement avec seulement trois longueurs d’avance sur le premier relégable et deux sur le 16e et adversaire du soir. Göztepe reste sur deux défaites en championnat. Un bon coup d’arrêt alors que les joueurs avaient gagné lors des quatre journées précédentes. Si vous voulez vous couvrir je vous propose le 1N vu les derniers résultats de ces deux clubs. Je miserais quand même sur le nul pour cette rencontre cruciale en bas de tableau pour plus que tripler la mise !



