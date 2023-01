PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 21 janvier – Série A – Italie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre la Fiorentina et le Torino (3.35)

C’est en Italie que j’ai choisi le match qui, selon moi, a le plus de chance de se terminer sur un score de parité. La Fiorentina et le Torino, respectivement 10e et 9e de Série A, présentent un bilan identique avec six victoires, cinq nuls et sept défaites, soit vingt-trois points chacun, depuis le début de la compétition… et sont d’un niveau tout à fait équivalent. A domicile, les Florentins ne comptent même pas 50 % de victoires alors que les Turinois ont pris des points en déplacement cinq fois sur neuf. La « Viola » n’a battu que Sassuolo (17e) lors des quatre dernières journées tandis que le « Toro » n’a perdu qu’une fois sur la même période (pour trois nuls) et c’était à domicile face à Spezia Calcio. Hors de leurs bases, les Piémontais restent sur deux partages de points, sur les pelouses de la Roma et de la Salernitana. Jamais deux sans trois ? Pas impossible ! Alors banco sur un match nul pour tenter de largement tripler la mise !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Verona et Lecce (3.00)

Nul entre Waalwijk et Go Ahead Eagles (3.25)

Nul entre Nimègue et Emmen (3.15)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 102.88

Pariez sur Fiorentina - Torino ici