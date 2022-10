PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 21 octobre - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Mayence et Cologne (3.45)

C'est en Allemagne que j'ai déniché pour vous le nul le plus probable de ce vendredi. Mayence (11e) reçoit Cologne (7e) et un seul point sépare ces deux équipes de milieu de tableau. Le 1.FSV n'a toujours pas réussi à remporter la moindre rencontre à domicile mais a concédé trois nuls pour une défaite face au Bayer Leverkusen. De son côté, le 1.FCK n'a chuté qu'une seule fois à l'extérieur, à Mönchengladbach, en cinq déplacements, pour trois nuls et un succès à Wolfsburg. Je ne serais donc pas vraiment étonné que cette rencontre, a priori équilibrée, se termine sur un score de parité, comme la saison dernière (1-1). Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur un nouveau partage de points qui pourrait vous permettre de largement tripler votre mise.

Fiabilité : 40 %

