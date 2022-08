PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 août – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Grenoble et Bordeaux (3.05)

Bordeaux réalise un très bon début de saison ! Soulagés de pouvoir jouer en Ligue 2 après une rétrogradation initiale en National 1, les Girondins prennent du plaisir sur le terrain et pratiquent un beau football. Toujours invaincus et n’ayant pas encaissé le moindre but après trois journées, ils pourraient rapidement endosser le costume de candidat à la montée. Ils se déplacent aujourd’hui sur la pelouse d’un adversaire qui perd peu à domicile depuis le mois de mars. Grenoble a d’ailleurs remporté son premier match de la saison au stade des Alpes face à Sochaux (1-0). Plus pragmatiques, les joueurs de Vincent Hognon chercheront surtout à ne pas perdre face à une équipe en forme. Je vois donc un résultat nul ce soir.

