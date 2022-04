PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 avril - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Bastia et le Paris FC (2.90)

Toutes les deux semaines, quand Bastia (14e) joue à domicile, je vous propose le nul et cela passe presque à chaque fois (douze scores de parité cette saison) ! Vendredi dernier, je ne travaillais pas donc je n'ai pas pu vous conseiller le nul face à Guingamp... et Bastia a perdu son premier match à Furiani face aux Bretons ! Aujourd'hui, on reprend les bonnes habitudes en espérant que je vous permettrais une nouvelle fois de tripler votre mise, même contre le Paris FC (4e). Les Parisiens visent certes la montée en Ligue 1 mais sont irréguliers (deux victoires, deux nuls et deux défaites en six journées) et le déplacement en Corse ressemble à un joli traquenard, surtout que le Sporting a encore besoin de points pour assurer son maintien. Alors banco pour le 13e nul du promu devant son public !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Nîmes et Rodez (2.95)

Nul entre Dunkerque et Amiens (2.95)

Nul entre Vizela et Arouca (3.30)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 82.28

