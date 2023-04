PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 avril – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre St Etienne et Metz (3.50)

Difficile d’envisager un vainqueur entre St Etienne (9e de Ligue 2) et Metz (3e). Les Verts ne perdent plus et restent sur trois victoires consécutives. Ils n’ont plus connu la défaite depuis le 31 janvier à Bastia. Depuis, ils ont enchaîné sept succès et trois nuls en dix journées, ce qui leur a permis de faire un bond spectaculaire au classement. De leur côté, les Messins, qui visent l’une des deux premières places du championnat pour retrouver la Ligue 1 en fin de saison, restent sur treize victoires et sept nuls, en vingt rencontres, depuis leur revers au Havre… il y a six mois ! Dans ces conditions, il me semble très judicieux d’envisager sérieusement un score de parité cet après-midi à Geoffroy Guichard. Si j’ai vu juste, vous triplerez largement votre mise.

Fiabilité : 35 %

