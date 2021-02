PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 février Ligue 2 - France

Notre pronostic : match nul entre Guingamp et Caen (3.15) !

Les Guingampais jouent gros à chaque match en étant à la 17e place au classement. Il leur faut donc prendre un maximum de points lorsque l’adversaire est abordable. Caen l’est avec ses deux victoires, seulement, depuis le 28 novembre même si le Stade Malherbe s’est fait du bien en l’emportant la semaine dernière face à Niort (1-0). En cas de défaite ce soir, les Caennais verraient leurs adversaires du soir revenir à six points. Attention donc à ne pas perdre. C’est pourquoi je miserais sur un score de parité pour cette rencontre. Avec un très bon Yannick Gomis, auteur de 10 buts cette saison, Guingamp a de quoi rivaliser avec un club légèrement plus fort. Un très beau pari qui pourrait vous permettre de plus que tripler votre mise.

