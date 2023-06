PRONOS PARIS RMC Le nul du 22 juin - Euro U21

Notre pronostic : match nul entre la Norvège et la Suisse (3.45)

Les Norvégiens ne sont pas sur une bonne dynamique, les Suisses non plus. Avec une seule victoire, face à la République Tchèque en novembre dernier, sur les sept derniers matchs, les petits «Drillos» n'ont pas fait le plein de confiance avant d'aborder ce championnat d'Europe. C'est, à quelques choses près, le même constat chez les Suisses. Avec trois défaites et un nul sur les six dernières rencontres, dont une défaite en match amical face à ces mêmes Norvégiens, les «Rougets» entrent dans la compétition sur la pointe des pieds. Pourtant, ce match pourrait être déterminant pour les deux équipes, car une victoire leur permettrait de viser les places qualificatives dans un groupe dans lequel on retrouve la France et l'Italie. Avec la pression du résultat, je ne vois pas une équipe se démarquer de l'autre.

Les autres options :

Match nul entre la France et l'Italie (3.45)

Cote totale des deux nuls du jour : 11.90

