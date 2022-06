PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 juin – Veikkausliiga – Finlande

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Seinäjoen et le FC Haka (3.10)

C’est une affiche entre deux équipes qui visent plus haut. En effet, elles sont actuellement toutes deux dans la zone rouge du classement, synonyme de deuxième phase pour le maintien. Seinäjoen connaît une période difficile ces dernières semaines, avec un seul point pris en championnat sur les deux derniers matches ainsi qu’une élimination au tirs au but en huitième-de-finale de la coupe nationale. La confiance a donc fui les rangs du SJK avant la réception du Haka aujourd’hui. Les joueurs de Teemu Tainio sont en forme actuellement mais sont en grande difficulté en déplacement, avec une seule victoire pour quatre défaites, consécutives qui plus est, en cinq rencontres. Dans un match équilibré, je vous propose donc de miser sur un résultat nul entre les deux équipes. Un pari qui vous permet de plus que tripler la mise (3.10).

