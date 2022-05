PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 mai – Liga

Notre pronostic : pas de vainqueur entre la Real Sociedad et l’Atletico Madrid (3.25)

C'est une rencontre sans enjeu entre deux équipes qui vont finir européennes. En effet, si l'Atletico Madrid peut perdre sa troisième place, au profit du FC Séville, elle sera quoi qu'il arrive qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. La Real Sociedad, pour sa part, peut ravir la cinquième place au Betis Séville, ce qui ne changerait rien quant à sa présence en Ligue Europa la saison prochaine. Troisième meilleure défense du championnat, la Real n'a perdu que trois matches à domicile cette saison. Le spectacle est d'ailleurs assez peu présent à Annoeta, où le public voit assez rarement plus de deux buts. En face, les Colchoneros sont la troisième meilleure attaque du championnat et la cinquième meilleure équipe en déplacement. Loin d'être emballants cette saison, les joueurs de Diego Simeone ont assurés l'essentiel et ne devraient pas prendre les devants pour l'emporter ce soir. Je miserais donc sur un résultat nul. Un pari coté à 3.25.

