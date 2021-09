PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 septembre - Ligue 1

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Lens et Strasbourg (3.60)

La saison dernière, Lens a pris un point de plus à l'extérieur (29) qu'à domicile (28) et a obtenu moins de 50 % de victoires à Bollaert (7v, 7n, 5d). Le Racing semble parti sur les mêmes bases cette saison avec deux nuls 2-2, contre St Etienne et Lorient, avant d'arracher un succès dans le derby du Nord contre Lille (1-0). Malheureusement pour les "Sang et Or", les incidents survenus samedi dernier les obligeront à jouer à huis-clos contre Strasbourg. Comme il est par ailleurs difficile d'enchaîner deux victoires de suite sur sa pelouse en quatre jours, je ne serais pas étonné que Lens soit accrochés ce soir sur son terrain par les Strasbourgeois qui s'étaient imposés en mars dernier (1-0) dans le Pas-de-Calais. Notez aussi que les Alsaciens n'ont perdu qu'une seule fois lors des quatre dernières journées, à Lyon, et restent sur un très beau succès face à Metz (3-0). Pour toutes ces raisons, je vous suggère de parier sur un score de parité pour largement tripler la mise.

Fiabilité: 30 %

L'autre option:

Nul entre Wolverhampton et Tottenham (3.25)

Cote totale des deux nuls du jour: 11.70

