PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic: pas de vainqueur entre la Croatie et le Danemark (3.20)

C'est la première place du groupe 1 qui est jeu ce soir à Zagreb ! Les Croates doivent s'imposer pour repasser devant leurs adversaires du jour et garder ainsi leur destin en main. Le problème, c'est que les Danois n'ont jamais perdu en Croatie: nul 1-1 en 1997, victoire 1-0 en 1999 et surtout présentent une excellent bilan depuis un an: dix victoires et trois défaites en treize matches ! De leur côté, les partenaires de Modric n'ont chuté qu'une fois sur la même période pour quatre nuls et huit succès... mais c'était à domicile en Ligue des nations, face à l'Autriche (3-0). Entre les Vikings et les Vatreni, l'équipe qui reçoit n'est presque jamais avantagée (une victoire Danoise en cinq rencontres). Entre deux sélections qui se valent et qui perdent peu de matches, je vous propose de parier sur un score de parité pour espérer tripler votre mise... et qui permettrait aux Danois de conserver une chance d'atteindre le Final Four.

Fiabilité : 35%

L'autre option:

Nul entre le Liechtenstein et Andorre (3.15)

Cote totale pour les deux nuls du jour: 10.08

