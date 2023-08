PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 août - Ligue des Champions

Notre pronostic : match nul entre Molde et Galatasaray (3.55)

Galatasaray a bien réussi son parcours dans ces barrages d'accès aux poules de Ligue des Champions en battant à tour de rôle Zalgiris et Ljubljana. Les Turcs ont également bien débuté leur championnat avec un match nul sur la pelouse de Kayserispor et une victoire face à Trabzonspor. Les Stambouliotes ont également fait un très bon mercato avec de nombreuses arrivées lors de cette intersaison, avec notamment Zaha ou Ziyech. Face à Molde, ils devraient être les favoris. Mais dans ce contexte de barrage de Ligue des Champions, un déplacement en Norvège n'est jamais une chose simple. Les «BlåHvit» ont débuté leur championnat bien avant Galatasaray, et, par conséquent, ont beaucoup plus de rythme que ces derniers. Au match retour, je ne me fais pas de soucis pour les Turcs, mais à l'aller, pas sûr que les stars suffisent à remporter un match assez difficile.

