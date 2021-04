PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 avril – Liga 2 – Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Saragosse et Gijon (2.55)

Direction l’Espagne et la Liga 2 pour le nul du jour ! Saragosse (15e), qui a encore besoin de points pour se sauver, peut espérer prendre un point contre Gijon (5e), candidat au barrages pour l’accession en Liga. En effet, le Sporting traverse une période difficile puisqu’il n’a remporté qu’un match, sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0) lors des six dernières journées et restent sur trois revers consécutifs contre Mirandes et Oviedo ainsi qu’à Tenerife. De son côté, Saragosse n’a chuté qu’une seule fois sur la même période, à Gérone. Sur la forme actuelle des deux équipes, il ne serait pas étonnant que le 5e se fasse accrocher chez le 15e.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Reims et Marseille (3.50)

Nul entre Botev Vratsa et Cherno More Varna en Bulgarie et (3.10)

Cote totale pour les trois nuls du jour : 27.67

