PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 avril – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Ajaccio et Brest (3.15)

Depuis le retour de la Coupe du Monde, le bilan d’Ajaccio est catastrophique avec trois victoires et treize défaites ! Les Corses se dirigent tout droit en Ligue 2 et s’ils ne gagnent pas chez eux, les espoirs seraient quasiment réduits à néant. Brest est 16e et premier non relégable. Avec seulement deux points d’avance sur Strasbourg, les Bretons se doivent de perpétuer cette bonne série de quatre matches sans défaite. Ils restent sur des nuls à Troyes et à Reims à l’extérieur et je pense qu’ils peuvent de nouveau prendre un point à Ajaccio pour plus que tripler la mise.

