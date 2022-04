PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 avril - Premiership - Ecosse

Notre pronostic: pas de vainqueur entre St Mirren et Hibernian (3.00)

J'ai bien failli ne pas trouver de nul du jour ce samedi ! J'ai finalement déniché un match en Ecosse où il est difficile d'envisager un vainqueur. St Mirren (10e), accueille Hibernain (7e). Ce deux clubs détiennent le record du nombre de partages de points cette saison en Premiership: 12 pour les "Saints" dont 7 à domicile et 11 pour les "Hibees" dont 5 à l'extérieur. Les joueurs d'Edimbourg n'ont toujours pas réussi à gagner en déplacement en 2022 (2 nuls et 4 défaites) et St Mirren n'a enregistré que trois succès à domicile en seize matches. Entre deux clubs éprouvant tant de difficultés à s'imposer, je vous propose de parier sur un score de parité, comme la saison dernière (1-1), pour espérer tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

